Galatasaray iki yıldızın transferini bitiriyor!

Galatasaray'ın uzun süredir çalışmalar yürüttüğü Younnes Belhanda ve Bafetimbi Gomis transferlerinde sona geldiği iddia edildi.

BeINSports'un haberine göre, Belhanda transferi konusunda Dynamo Kiev ile bonservis pazarlığı yapan sarı kırmızılılar, 8,5 milyon Euro isteyen Ukrayna kulübüne 6 milyon euro teklif etmişti.

Faslı orta sahanın bonservisi için son kez görüşecek Galatasaraylı yöneticilerin transferi perşembe gününe kadar sonuçlandırması bekleniyor.



Fransız santrfor Batefimbi Gomis ile anlaştıktan sonra kulübü Swansea City ile de masaya oturan sarı kırmızılıların, bonservis konusunda da anlaşma sağladığı iddia edildi.

31 yaşındaki Fransız santrforun Paris'te gireceği sağlık kontrolünden sorunsuz çıkması halinde sözleşme imzalanacağı öne sürüldü.

