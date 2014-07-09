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Spor

Galatasaray iki gurbetçiye 5'er yıllık sözleşme imzalattı

Cesare Prandelli ile anlaşarak teknik direktör sorununu çözen Galatasaray, gurbetçi oyuncular Sinan Gümüş ve Kaan Baysal'la sözleşme imzaladı

09 Temmuz 2014 00:08

Galatasaray, kadrosunu genç oyuncularla takviye ediyor. Türk pasaportu oynayan ve yurt dışında top koşturan isimleri yakın markaja alan sarı-kırmızılılar, bu gelecek vaadeden futbolculara imza attırıyor.

Galatasaray, Almanya'da Stuttgart'ta oynayan Sinan Gümüş ve Hollanda'da PSV Eindhoven forması giyen Kaan Baysal ile 5'er yıllık sözleşme imzaladığını borsaya bildirdi.

 

İki oyuncunun sözleşme detayları

 

20 yaşındaki Sinan Gümüş, ilk yıl için 500 bin Euro sabit ücret ve 5 bin Euro maç başı ücret alacakken, genç oyuncunun alacağı sabit ücret her yıl için 50 bin Euro artış gösterecek.

18 yaşındaki Kaan Baysal ise ilk sezonunda Galatasaray'dan 150 bin Euro sabit ücret ve 5 bin Euro maç başı ücreti alacak. Kaan'ın ise yıllık ücreti her yıl 25 bin Euro artış gösterecek.

 

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