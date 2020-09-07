"Galatasaray ihtiyacı olmadığı için Mert Hakan'da ısrarcı olmadı"

Spor yazarı Erman Özgür, Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş konusunda ısrarcı olmadığını söyledi.

Tivibu Spor'da yayınlanan 'Orta Nokta' programında konuşan Erman Özgür, Galatasaray'ın Mert Hakan Yandaş ile ilgilendiği süreci analiz etti.

Sivasspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Mert Hakan Yandaş'ın transferi gerçekleşmeden önce Galatasaray'la da görüşmesi üzerine değerlendirme yapan Erman Özgür, "Belhanda'yı satmadıysan, Emre Akbaba elindeyse, Arda Turan'ı kattıysan, Emre Kılınç varsa, Feghouli duruyor... Mert Hakan'a ihtiyacı yok Galatasaray'ın. Bonservisi olmasa da büyük bir maaş yüküne girmeye ihtiyacı yoktu diye düşünüyorum." dedi.

Mert Hakan Yandaş'ın Sivasspor'un kalitesini belirleyen oyunculardan olduğunu söyleyen Erman Özgür, "Sırf görüştün, söz verdin diye oyuncu alınmaz. Olmadıysa olmadı. Kimse kimsenin elinden oyuncu alamaz. Ben ona inanmıyorum. Galatasaray ihtiyacı olmadığı için ısrarcı olmadı" ifadelerini kullandı.