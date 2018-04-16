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Spor

Galatasaray için şampiyonluk, deplasman galibiyetlerinden geçiyor

Cimbom, Spor Toto Süper Lig'in bitimine kalan 5 haftada 3 kez deplasmana gidecek

16 Nisan 2018 13:48

Spor Toto Süper Lig'in 29'uncu haftasında Medipol Başakşehir'i kendi sahasında 2-0 mağlup ederek liderlik koltuğunu bir haftanın ardından geri alan Galatasaray'da hedef, zirveyi sezon sonuna kadar bırakmamak.

DHA'da yer alan habere göre; iç sahadaki başarılı performansıyla taraftarlarını kendisine hayran bırakan, deplasmanda ise iç sahada oynadığı futbolu sergileyemeyen sarı kırmızılılar, Gençlerbirliği deplasmanında Medipol Başakşehir'e bıraktığı liderlik koltuğunu rakibini yenerek yeniden aldı. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, liderliği kalan 5 maçlık sürede kaptırmamanın hesaplarını yapmaya başlarken, sarı kırmızılı takımın deplasman karnesini düzeltip düzeltemeyeceği ise büyük merak konusu. Kalan 5 maçın 3'ünde deplasmanda mücadele edecek olan ve içerideki iki maçından birini Beşiktaş'a karşı oynayacak olan sarı kırmızılılar için şampiyonluk kupası, deplasman galibiyetlerinden geçiyor.

7 mağlubiyetin tamamı dış sahada

Bu sezon ligde oynadığı 15 iç saha maçında 14 galibiyet 1 beraberlik elde eden Galatasaray, iç sahada taraftarının da desteği ile baskılı bir oyun oynasa da bu oyununu deplasmana yansıtamıyor. Sarı kırmızılı ekip bu sezon ligde aldığı 7 mağlubiyetin tamamını deplasmanlarda tadarak şampiyonluk yarışında ciddi yaralar aldı. Bu sezon liderliği kaptırdığı haftaların hepsinde deplasmanda oynayan Galatasaray, Aytemiz Alanyaspor maçında aynı hataya düşmek istemiyor.

Zirvenin yolu deplasmanlardan geçiyor

Spor Toto Süper Lig'in ilk 13 haftalık sürecini lider geçen sarı kırmızılı ekip, 14'üncü haftada aldığı 3-0'lık Beşiktaş mağlubiyetinin ardından liderliği Medipol Başakşehir'e kaptırdı. Daha sonra Teleset Mobilya Akhisarspor'u yenerek liderliği 15'inci haftada yeniden alan Aslan, 16'ncı hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olarak bir kez daha Medipol Başakşehir'e zirveyi kaptırdı ve teknik direktör Igor Tudor ile yolları ayırarak göreve Fatih Terim'i getirdi. Ligin ilk yarısını Medipol Başakşehir'in arkasından 2'nci sırada noktalayan Galatasaray, liderliği 21'inci haftada yeniden alırken, 22'nci haftada deplasmandaki Kasımpaşa mağlubiyeti sarı kırmızılıların bir kez daha Medipol Başakşehir'e liderlik koltuğunu bırakmasına sebebiyet verdi. 23'üncü haftada liderliği yeniden eline alan Cimbom, 28'inci haftada oynadığı ve deplasmanda 1-0 kaybettiği Gençlerbirliği maçı ile ipleri yine Medipol Başakşehir'e bırakırken, dün aldığı galibiyet ile yeniden zirveyi ele geçirdi ve son 5 haftaya lider olarak girdi.

Bu sezon liderliği deplasmanlarda bırakan, daha sonra ise iç sahada yeniden alan Galatasaray, ligin kalan 5 haftalık bölümünde oynayacağı 3 deplasman maçıyla kendisinin ve ligin kaderini belirleyecek.

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