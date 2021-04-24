Galatasaray iç transferde iki imza peşinde

Galatasaray’da gelecek sezonun kadro planlaması çalışmaları başladı. Göztepe ve Trabzon maçlarında bulduğu şansları iyi değerlendiren Halil Dervişoğlu’nun bonservisi için Brentford Kulübü’ne 1-1.5 milyon Euro arası bir teklif yapılacak. Galatasaray, devre arasında kiralanan bir diğer oyuncu Gedson Fernandes’i de yine kiralık olarak takımda tutmak istiyor.



Hürriyet gazetesinden Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Galatasaray, gelecek sezonun planlamasını yapıyor.



İlk etapta devre arasında kiralanan Halil Dervişoğlu ve Gedson Fernandes’in durumlarını netleştiren sarı kırmızılılar, iki oyuncunun takımda kalması yönünde karar aldı.

Halil Dervişoğlu da kalmak istiyor

Radamel Falcao ve Mostafa Muhammed’in yokluğunda şans bulduğu Göztepe ve Trabzonspor maçlarında Halil’in çabukluğunu, süratini ve ön alanda yaptığı presi çok beğenen teknik direktör Fatih Terim, 21 yaşındaki oyuncu için uzun vadeli düşünüyor.



Yönetim önümüzdeki günlerde Brentford yetkilileriyle temasa geçip, bonservisini satın almak istediğini bildirecek. Galatasaray’ın bonservis pazarlığındaki en büyük kozu ise Halil Dervişoğlu ve ailesinin tavrı olacak.

Ümit Milli Takımımız’da da forma giyen Halil, Brentford’a gidip Championship’te oynamaktansa Galatasaray’da kalıp kariyerini Türkiye’de sürdürmek istiyor.

Gedson Fernandes ile 1 yıl daha

Sarı kırmızılılar, bonservisi Benfica’da bulunan Gedson Fernandes’i ise gelecek sezon da kiralık olarak takımda tutmak istiyor.



Sezon bitmeden masaya oturulacak olan Portekiz kulübünün bu konuda fazla bir zorluk çıkarmadan "Evet" demesi bekleniyor.