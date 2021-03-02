Galatasaray iç saha maçları için stat arıyor

Galatasaray'ın iç saha maçlarını Olimpiyat Stadı'nda oynama başvurusu Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından olumlu karşılanmadı. Sarı-kırmızılılar'da rota Kasımpaşa'nın stadına çevrildi.

Galatasaray, TT Arena'nın Stadı'nın bozulan zemini nedeniyle iç saha maçlarını oynamak için TFF'ye başvurdu. Sarı-kırmızılılar'ın bu başvurusu, stadı Karagümrük'ün kullanması ve yaklaşan Şampiyonlar Ligi finali nedeniyle TFF tarafından olumlu karşılanmadı.

Galatasaray yönetimi, Süper Lig’in 29. haftasındaki Sivasspor maçını Recep Tayyip Erdoğan Stadı’nda oynamak için Kasımpaşa yönetimi ile de irtibata geçti.

Ancak Kasımpaşa’nın saha sorumluları, kendi zeminlerinin de yeterince iyi olmaması ve yoğun fikstür nedeniyle bu isteğe sıcak bakmıyor.