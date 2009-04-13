Galatasaray, İBB maçı hazırlıklarına başladı



Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak, şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile hafta sonunda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.



Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında yer alan oyuncuların koşunun ardından sağlık merkezindeki terapi seanslarıyla programlarını tamamladıkları, diğer futbolcuların teknik çalışmalar yaptıkları ifade edildi.



Fenerbahçe maçında aldığı darbe nedeniyle sol dizinin arkasında ödem oluşan Baros'un dün gece başlanan tedavisine sağlık merkezinde devam edildiği açıklandı.



Sakat futbolculardan Serkan Çalık, Mehmet Güven ve Emre Güngör'ün antrenmanın bir kısmında takımla birlikte, Servet'in ise tedavisinin ardından salon ve sahada çalıştığı belirtildi.



Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

