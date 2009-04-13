T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray, İBB maçı hazırlıklarına başladı

13 Nisan 2009 17:26

Galatasaray, İBB maçı hazırlıklarına başladı

Turkcell Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi karşılaşmadan beraberlikle ayrılarak, şampiyonluk şansını zora sokan Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile hafta sonunda yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Bülent Korkmaz yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda, Fenerbahçe maçında yer alan oyuncuların koşunun ardından sağlık merkezindeki terapi seanslarıyla programlarını tamamladıkları, diğer futbolcuların teknik çalışmalar yaptıkları ifade edildi.

Fenerbahçe maçında aldığı darbe nedeniyle sol dizinin arkasında ödem oluşan Baros'un dün gece başlanan tedavisine sağlık merkezinde devam edildiği açıklandı.

Sakat futbolculardan Serkan Çalık, Mehmet Güven ve Emre Güngör'ün antrenmanın bir kısmında takımla birlikte, Servet'in ise tedavisinin ardından salon ve sahada çalıştığı belirtildi.

Galatasaray, İstanbul Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını yarın çift antrenmanla sürdürecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24