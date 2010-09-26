-GALATASARAY İ.B. BELEDİYESPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 25.09.2010 - Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yarın İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde, basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, taktik ve topla pozisyon çalışmaları yaptığı ifade edildi. Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan Arda Turan'ın koşulara başladığı bildirildi. Sabri Sarıoğlu, Hakan Balta ve Çağlar Birinci'nin saha idmanlarına devam ettiği, Mehmet Batdal'ın da koşulara başladığı kaydedildi. Galatasaray futbol takımı, antrenmanın ardından tesislerde kampa girdi.