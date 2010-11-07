-GALATASARAY HOLLANDA'DA DÜSSELDORF (A.A) - 11.07.2010 - Galatasaray Futbol Takımı kafilesi, ikinci etap kamp çalışmaları için Hollanda'nın De Horst kasabasına geldi. THY'nin tarifeli uçağıyla Almanya'nın Düsseldorf havalimanına inen futbolcuları, burada coşkulu bir taraftar topluluğu karşıladı. Sarı-kırmızılıların yeni transferi Lorik Cana'nın da yer aldığı kafilede, futbolcular taraftarlara bol bol imza dağıtıp fotoğraf çektirdi. Kaleci Leo Franco ve Dünya Kupası'nda Brezilya forması giyen Elano kafilede yer almadı. Galatasaraylı futbolcuların bu akşam Hollanda ile İspanya arasında oynanacak Dünya Kupası finalini izleyeceği ve bu nedenle antrenman olmadığı ifade edildi. Sarı-kırmızılı takım, 15 gün sürecek kamp döneminden sonra 25 Temmuz'da Türkiye'ye dönecek.