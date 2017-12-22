T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Galatasaray hisseleri Terim'in geliş haberiyle yükselişe geçti

Fatih Terim'in, cuma günü imza atması bekleniyor

22 Aralık 2017 14:31

Galatasaray'ın Borsa İstanbul'da işlem gören hisseleri, teknik direktör olarak Fatih Terim ile görüşmelerin başlandığı haberinin ardından güne yüzde 7,5 yükselişle başladı.

Galatasaray Sportif AŞ'nin dün gece Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz Futbol A Takımı Teknik Direktörlüğü görevi için Fatih Terim'le görüşmelere başlanmıştır." ifadesine yer verildi.

Galatasaray Sportif AŞ'nin hisseleri bu açıklamanın ardından güne yüzde 7,52 yükselişle başladı ve saat 10.20 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 5,4 artışla 6,44 lira seviyesinde dengelendi.

 

ETİKETLER

galatasarayfatih terimkaphisseterim

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24