Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş: 3 - 0

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)

Voleybol Efeler Ligi 7. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Beşiktaş\'ı 3-0 mağlup etti.

Burhan Felek Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, ilk teknik molaya 12-6 ile önde gitti. Teknik molanın ardından iyi oyununu devam ettiren Sarı-kırmızılı ekip rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve ilk seti 25-17 aldı.

Çekişmeli başlayan ikinci sette Galatasaray 5-3 öne geçti. Daha sonra rakibi durdurmayı başaran Beşiktaş 9-8 öne geçti. Ancak daha sonrasında basit hatalar yapan Siyah-Beyazlı ekip teknik molaya 12-11 geride gitti. Teknik molanın ardından oldukça çekişmeli geçen periyotta Galatasaray seti 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.

Karşılaşmada 3\'üncü sete iyi başlayan taraf Sarı-Kırmızılı ekip oldu. Hücum da iyi performans gösteren Galatasaray teknik molaya 12-9 önde gitmeyi başardı. Teknik molanın ardından 2-0\'ın avantajıyla daha iyi oynamaya başlayan Sarı-kırmızılı teknik molanın ardından Beşiktaş\'a sadece 4 sayı imkanı verdi. 3\'üncü seti 25 - 13 kazanan Galatasaray HDI Sigorta maçı da 3-0 kazandı.