T24 LogoT24 Logo
Spor

Galatasaray HDI Sigorta - Beşiktaş: 3 - 0

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA) Voleybol Efeler Ligi 7

29 Ekim 2017 21:24

Olgucan KALKAN/ İSTANBUL,(DHA)

Voleybol Efeler Ligi 7. hafta derbi karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta, konuk ettiği Beşiktaş\'ı 3-0 mağlup etti.
Burhan Felek Spor Salonu\'nda oynanan mücadeleye iyi başlayan Galatasaray HDI Sigorta, ilk teknik molaya 12-6 ile önde gitti. Teknik molanın ardından iyi oyununu devam ettiren Sarı-kırmızılı ekip rakibinin kendisini yakalamasına izin vermedi ve ilk seti 25-17  aldı.
Çekişmeli başlayan ikinci sette Galatasaray 5-3 öne geçti. Daha sonra rakibi durdurmayı başaran Beşiktaş 9-8 öne geçti. Ancak daha sonrasında basit hatalar yapan Siyah-Beyazlı ekip teknik molaya 12-11 geride gitti. Teknik molanın ardından oldukça çekişmeli geçen periyotta Galatasaray seti 25-23 kazanarak durumu 2-0 yaptı.
Karşılaşmada 3\'üncü sete iyi başlayan taraf Sarı-Kırmızılı ekip oldu. Hücum da iyi performans gösteren Galatasaray teknik molaya 12-9  önde gitmeyi başardı. Teknik molanın ardından 2-0\'ın avantajıyla daha iyi oynamaya başlayan Sarı-kırmızılı teknik molanın ardından Beşiktaş\'a sadece 4 sayı imkanı verdi. 3\'üncü seti 25 - 13 kazanan Galatasaray HDI Sigorta maçı da 3-0 kazandı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Olgucan KALKANEfeler LigiGalatasaray HDI SigortaBeşiktaşBurhan Felek Spor SalonuTeknikSarıkırmızılıGalatasarayDahaAncakSiyahBeyazlıKarşılaşmadaSarıKırmızılıHücum

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24