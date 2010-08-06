-GALATASARAY HAZIRLIKLARINI SÜRDÜRÜYOR İSTANBUL (A.A) - 06.08.2010 - Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Sırbistan'ın OFK Belgrad takımıyla deplasmanda yaptığı maçın ardından yeni sezon için hazırlıklarını sürdürdü. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde, teknik direktör Frank Rijkaard yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, dünkü maça ilk 11'de başlayan futbolcular izin yaparken, diğer futbolcular kondisyon ağırlıklı bir çalışma yapıp, dar alanda çift kale maç oynadı. Bu arada, Pendik Galatasaray Futbol Okulu yetkilileri ve öğrencileri antrenmana gelerek, teknik heyete çiçek verdi. -KEWELL VE PİNO'NUN TEDAVİLERİNE BAŞLANDI- OFK Belgrad maçında sol el yüzük parmağına darbe alan Kewell ve sağ ayak arka adalesinde ağrı hisseden Pino'nun tedavilerine başlandığı bildirildi. İki futbolcunun da Bahçelievler'deki Medical Park Hastanesi'nde kontrolden geçtiği belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda Baros çalışmalarına kondisyoner Fatih Yıldız eşliğinde devam ederken, Elano ise fizyoterapistlerin yönetiminde takımdan ayrı koşu yaptı. Galatasaray, çalışmalarına yarın akşam gerçekleştireceği antrenmanla devam edecek.