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Spor

Galatasaray hazırlıklarına çift idmanla devam etti

İSTANBUL, (DHA) Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti

01 Temmuz 2018 22:20

İSTANBUL, (DHA)

Galatasaray, 2018-2019 sezonu hazırlıklarına bugün Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirdiği çift antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde sabah bir idman yapan sarı kırmızılılar, antrenmana hareket gelişimi üzerinde durulan bir çalışmayla başladı. Sonrasında koşu çalışmalarıyla devam eden sabah antrenmanın sonunda topla birlikte teknik çalışma gerçekleştirildi.
Günün ikinci antrenmanı ise saat 17.30\'da gerçekleştirildi. İlk olarak kuvvet çalışmasıyla başlayan antreman, topla dayanıklılık çalışmaları üzerinde durularak devam etti. Antrenman, yenilenme koşusunun ardından yapılan açma germe ve soğuma hareketleriyle sona erdi.
Antrenmana, Tolga Ciğerci katılmadı.

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