-GALATASARAY HAZIRLIKLARA YARIN BAŞLAYACAK İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de ilk 3 haftada 3 puan toplayabilen Galatasaray'da, futbolculara verilen iki günlük izin yarın bitecek. Milli takımın 2012 Avrupa Şampiyonası Eleme grubundaki Kazakistan ve Belçika maçları nedeniyle lige ara verilmesi nedeniyle iki gün izin yapan sarı-kırmızılı futbolcular, Gaziantepspor ile 13 Eylül Pazartesi günü Ali Sami Yen Stadı'nda yapacakları karşılaşmanın hazırlıklarını, akşam saatlerinde basına ve taraftarlara kapalı olarak gerçekleştirecekleri antrenmanla sürdürecekler.