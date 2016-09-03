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Spor

Galatasaray hazırlıklara galibiyetle başladı

Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında bugün Vanoli Cremona ile karşılaşacak

03 Eylül 2016 02:56

Yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını İtalya'da sürdüren Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Fortitudo Bologna ekibini 93-84 mağlup etti.

Pentagono Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Russ SmithSinan Güler, Vladimir Micov, Austin Daye ve Nenad Krstic beşiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ilk çeyreği 13-19 geride kapattı.

Eurosport'taki habere göre, maçın ikinci periyodunda oyun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 43-41 üstün gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreğini 67-56 önde geçen Galatasaray Odeabank, sahadan 93-84 galip ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında yarın Vanoli Cremona ile karşılaşacak.

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