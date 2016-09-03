Galatasaray hazırlıklara galibiyetle başladı

Yeni sezon öncesi ilk etap kamp çalışmalarını İtalya'da sürdüren Galatasaray Odeabank Erkek Basketbol Takımı, ilk hazırlık maçında karşılaştığı Fortitudo Bologna ekibini 93-84 mağlup etti.
Pentagono Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmaya Russ Smith, Sinan Güler, Vladimir Micov, Austin Daye ve Nenad Krstic beşiyle başlayan Galatasaray Odeabank, ilk çeyreği 13-19 geride kapattı.
Eurosport'taki habere göre, maçın ikinci periyodunda oyun kontrolünü eline alan sarı-kırmızılılar, soyunma odasına 43-41 üstün gitti. Mücadelenin üçüncü çeyreğini 67-56 önde geçen Galatasaray Odeabank, sahadan 93-84 galip ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar, ikinci hazırlık maçında yarın Vanoli Cremona ile karşılaşacak.