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Spor

Galatasaray hazırlık maçında ter attı: 6-0

Galatasaray, International Royal Cup 2015 turnuvasını üçüncü olarak bitirdi

18 Ocak 2015 20:15

International Royal Cup 2015 3.'lük maçında Galatasaray ile Instituto Neymar karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 6-0'lık skorla turnuvayı 3. tamamladı.

International Royal Cup 2015 3.'lük maçında Galatasaray ile Instituto Neymar karşı karşıya geldi. Alanya Oba Stadyumu’nda oynanan karşılaşmada kazanan Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılılar 6-0'lık skorla turnuvayı 3. bitirdi.

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 10. dakikada Emre Çolak, 13. dakikada Bruma, 30.dakikada Emre Can, 73. dakikada Hamit Altıntop, 77. dakikada Sinan Gümüş ve 87.dakikada Yasin Öztekin kaydetti. Karşılaşmanın 80. dakikasında Galatasaray'da Yasin Öztekin kazanılan penaltı vuruşunu gole çeviremedi.

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