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Spor

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINDA GALİP VENLO (A.A)

19 Temmuz 2010 01:53

-GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINDA GALİP VENLO (A.A) - 18.07.2010 - Yeni sezon hazırlıklarını Hollanda'da sürdüren Galatasaray, kamptaki üçüncü hazırlık maçında karşılaştığı İran birinci lig takımlarından Pas Hamedan'ı 4- 0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takım, Pas Hamedan karşısına, ilk yarıda Ufuk Ceylan, Sabri Sarıoğlu, Gökhan Zan, Hakan Kadir Balta, Çetin Güngör, Musa Çağıran, Mustafa Sarp, Lorik Cana, Arda Turan, Serdar Özkan, Anıl Dilaver ikinci yarıda da Ufuk Ceylan, Ali Turan, Servet Çetin, Ahmet Kesim, Fatih Serkan Kurtuluş, Ayhan Akman, Aydın Yılmaz (Dk 80 Caner Öztel), Emre Çolak, Barış Özbek, Cumhur Yılmaztürk, Mehmet Batdal onbirleriyle çıktı. 90 dakika boyunca oyunun kontrolünü bırakmayan sarı kırmızılı oyuncuların, zaman zaman sert oynamadıkları görüldü. Sağ aşil tendonundan rahatsızlığı bulunan Milan Baroş, bu maçı yedeklerle birlikte izledi. Sarı kırmızılı takımda Musa, Cumhur, Ahmet ve Anıl'ın saçlarını kazıtmaları dikkati çekti. Bu futbolcuların saçlarının, önceki akşam kaptan arda tarafından kazındığı açıklanmıştı. Galatasaray'ın gollerini 7. dakikada Musa Çağıran, 50. dakikada Aydın Yılmaz, 53. ve 68. dakikada Mehmet Batdal kaydetti. Galatasaray, 21 Temmuzda Spor Toto Gurbet Kupasında, Almanya'nın Mönchengladbach kentinde Fenerbahçe ile karşılaşacak.

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