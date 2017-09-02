Galatasaray hazırlık maçında Eyüpspor'u 4-2 mağlup etti

Feghouli ilk maçında golle tanıştı

İSTANBUL,(DHA) (FOTOĞRAFLI)

Galatasaray, Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 4\'üncü haftasındaki Antalyaspor maçı öncesi lige verilen milli maç arasında Türkiye 2\'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Eyüpspor ile bir hazırlık maçı oynadı.

Sarı-Kırmızılı ekip, Eyüp Stadı\'nda oynanan karşılaşmadan 4-2\'lik sonuçla galip ayrıldı. Galatasaray\'ın gollerini Recep, Feghouli, Emrah ve Denayer kaydetti.

Galatasaray maça; İsmail Çipe, Mariano, Maicon, Ahmet Çalık, Yasin Öztekin, Emrah Başsan, Fernando, Atalay Babacan, Recep Gül, Sofiane Feghouli, Bafetimbi Gomis ilk 11 ile başlarken Eyüpspor ise Burak, Yüksel, Ahmet, Cemal, Dede Çelik, Erkan, Mehmet Kodeş, Emrah, Mehmet Tosun, İsmail ve Mert Sinan Pekesen 11\'i ile sahada yer aldı.

Mücadele iki takımın da karşılıklı atakları ile başlarken Galatasaray\'ın golü 12\'nci dakikada geldi. Sol kanattan Yasin\'in ortasında Gomis\'ten önce savunma kafayı vururken yükselen topa Atalay Babacan dokundu. Topu önünde bulan Recep Gül de düzgün bir vuruşla skoru 1-0 yaptı.

Maçın 16\'ncı dakikasında organize gelişen Galatasaray atağında Mariano sağ kanattan ceza sahasının dışına doğru topu Emrah Başsan\'a çıkardı. Emrah\'ın ceza sahasına girerken attığı şut ise yandan auta çıktı. 19\'uncu dakikada ise Eyüpspor atağında top dışarı çıkarken hakem Emre Malok Galatasaray lehine aut kararı verdi, ancak Yasin Öztekin maçın hakemini uyararak topun kendisine değdiğini ifade etti ve hakemin kararının değişmesini sağladı.

Galatasaray, 31\'inci dakikada sarı-kırmızılı forma altında ilk maçına çıkan Sofiane Feghouli ile gole çok yaklaştı. Fernando\'nun kendi yarı sahasından attığı ara pasta kaleci ile karşı karşıya kalan Cezayirli oyuncu, zemininin azizliğine uğrayınca ayağa kaydı ve topu kaydetti. Ancak aynı Feghouli 42\'nci dakikada buna çok benzer bir atakta bu sefer Gomis\'in ara pasıyla kaleci ile karşı karşıya kaldı. Rakip kaleciyi çalımlayan Feghouli, topu boş ağlara gönderip skoru 2-0 yaparken Galatasaray forması altında da ilk golünü atmış oldu.

Bu golün santrasının ardından pres yapan Galatasaray\'da kapılan top sonucu Emrah Başsan rakip ceza sahasına sol kanattan girdi. Emreh, rakibi tarafından çekilmesine rağmen ayakta kaldı ve sol ayağıyla yaptığı vuruşla 43\'üncü dakikada skoru 3-0 yaptı ve ilk yarının skorunu tayin etti.

İkinci yarıya Gomis, Fernando, Mariano, Maicon gibi isimleri kenara alarak başlayan teknik direktör Igor Tudor, yeni transfer Jason Denayer\'i de 46. dakikadan itibaren oyuna sürdü. Galatasaray 58\'inci dakikada ise 4\'üncü gole çok yaklaştı. Atalay Babacan ile başlayan atakta topla buluşan Recep Gül\'ün ara pasında Yasin Öztekin kaleci ile karşı karşıya kaldı. Ancak Yasin\'in sol ayakla attığı şut yandan auta çıktı.

63\'te Yasin\'in ceza sahasına girerken attığı şutu kaleci sona anda çıkartırken 75\'te ise Jason Denayer farkı 4\'e çıkardı. Emreh Başsan\'ın kullandığı köşe atışına iyi yükselen Belçikalı savunmacı sarı-kırmızılı ekibi 4-0 öne geçiren golü kaydetti.

79\'da Bilal\'in kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topu tamamlayan Naci, fark 3\'e indirdi, 82\'nci dakikada ise Gencay\'ın penaltıdan attığı gol Eyüpspor\'un ikinci golü oldu ve maçın skorunu tayin etti: 2-4