Galatasaray haziran ayına teknik direktörsüz girebilir

Galatasaray'ın 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimli kongre, hafta sonu yasakları sebebiyle 1 Haziran sonrasına kaldı. Başkan adayları, tarihin netleşmesini istiyor. Başkan Mustafa Cengiz ve kurmaylarının sessizliği sürüyor. Fatih Terim, şampiyonluk maçı sonrasındaki sözleriyle beraber, Mustafa Cengiz'le tüm köprüleri attı; 3 yıllık opsiyonu da devreye alınmadığı için 31 Mayıs itibarıyla boşa çıkacak. Haziran hocasız başlayabilir.

Galatasaray'da 2 golle kaybedilen şampiyonluk sonrası, gözler gelecek sezonların planlama sürecine çevrildi. Sarı-Kırmızılı kulübü bekleyen en önemli kriz, ligin son haftalarındaki kritik maçlar nedeniyle ara verilen seçim tartışmaları.



Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasının 1 Haziran'a kadar devam edecek olmasıyla, 29 Mayıs'taki kongre hedefi tamamen ortadan kalkmış oldu. Başkan adayları, seçimin olabilecek en erken tarihte, yani 5 Haziran'da yapılmasını istiyor.



Başkan Mustafa Cengiz ve kurmayları konuyla ilgili sessizliğini koruyor. Özellikle bu akşam yapılacak yönetim toplantısından bir karar çıkabileceği belirtiliyor. 16 veya 29 Haziran tarihi ön planda görünüyor.

Abdurrahim Albayrak, Terim'in imzası için başkanı iknaya çalışıyor

Fanatik gazetesinin haberine göre; Cengiz'in kendisi, ekibi ve futbolcuları için kullandığı suçlayıcı ifadelere, şampiyonluk maçı sonrası sert tepki gösteren teknik direktör Fatih Terim de, 31 Mayıs itibarıyla boşa çıkıyor.



İki tarafın arasında köprülerin atıldığı göz önüne alınırsa, 3 yıllık opsiyonun devreye alınması zor görünüyor. Bu noktada 2. Başkan Abdurrahim Albayrak'ın devreye girdiği ve yeni sözleşme konusunda geç kalınmaması için, Başkan Cengiz'i ikna etmeye çalıştığı belirtiliyor.

Haziran ayına hocasız başlama ihtimali bulunan Sarı-Kırmızılı ekipte, yeni sezon planlaması çerçevesinde şu ana kadar yapılan transfer görüşmelerinin olumlu sonuçlanıp sonuçlanmayacağı da belirsizliğini koruyor.



Fatih Terim'in talepleri doğrultusunda oluşan transfer listesine uyulması için yine Albayrak'ın yoğun uğraşlar verdiği öğrenildi. Abdurrahim Albayrak, gündemdeki transferlerin kongreye kadar, yönetim devam edecekmiş gibi bitirilmesini hedefliyor.