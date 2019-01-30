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Spor

Galatasaray 'Hazır mıyız?' dedi; taraftarlar siteyi çökertti

Ekranda çıkan 'gece yarısı' yazısı taraftarların beklentilerini artırdı

30 Ocak 2019 19:10

Galatasaray, merakla beklenen forvet transferini açıklayacağını duyurdu. Kulübün resmi YouTube hesabından paylaşılan 'Hazır mıyız?' başlıklı videoyla taraftarlarını heyecanlandıran Galatasaray'ın sitesi dakikalar içerisinde yoğunluktan dolayı çöktü.

Videoda açıklamanın tam olarak ne zaman yapılacağı belirtilmezken, ekranda çıkan 'gece yarısı' yazısı taraftarların beklentilerini artırdı.

Ayrıca videonun paylaşılmasının ardından geçen 20 dakikada Galatasaray'ın YouTube hesabının abone sayısı 25 bin kişi artarken, atılan tweet on binlerce etkileşim aldı.

 

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