Galatasaray, Hamzaoğlu'yla 3 yıllık sözleşme imzaladı

Galatasaray, teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile yeni sözleşme imzaladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kulüp başkanı Dursun Özbek ve yönetim kurulu üyesi Cüneyt Tanman'ın da hazır bulunduğu törende Hamzaoğlu, 3 yıllık yeni sözleşmeye imza attı.

Hamza Hamzaoğlu ile oldukça başarılı bir sezonu geride bıraktıklarını belirten başkan Özbek, "Çok da keyifli bir sezon oldu ve iki kupayla bitirdik. İlk kontratını yaparken de yönetimdeydim. Çok güvendiğimiz, çok faydalı olacağına inandığımız biriydi. Göreve ilk getirirken yine uzun vadeli düşünüyorduk. Çok isabetli bir karar aldığımızı herkes gördü" diye konuştu.

"Kendisiyle yaptığımız görüşmeler çerçevesinde, önümüzdeki 3 yıllık dönemde beraber olacağız" diyen Özbek, "Galatasaray'ı başarıdan başarıya koşturacağına inandığım bir arkadaşım. Bundan sonraki dönemde de her zaman hocamızın arkasında olacağız. Galatasaray'ı birlikte başarıya taşımak için gerekenleri yapacağız" ifadelerini kullandı.

Hamzaoğlu: Daha çok çalışmamız gerekiyor

Ntvspor’da yer alan habere göre, kendisine duyulan güvenden dolayı sarı-kırmızılı yönetime teşekkür eden Hamza Hamzaoğlu, yeni dönemde daha da çok çalışmaları gerektiğini kaydetti.

Galatasaray'la ilk imzayı yine Florya Metin Oktay Tesisleri'nde imzaladığını hatırlatan sarı-kırmızılı teknik adam, "O gün çok farklı heyecanlar içindeydim. Yıllar sonra tekrar takımıma hizmet verecek olmanın heyecanı vardı. Önümüzde elde edilmesi gereken başarılar bulunuyordu. Şükürler olsun bugüne kadar işlerimiz umduğumuz gibi gitti ve sezonu 2 kupayla kapattık. Yönetimimizin bize duyduğu güvenle 3 yıl daha beraber çalışacağız. Bundan sonraki dönem için de düşüncelerimiz ve hayallerimiz var. Önemli olan bu süreçte görevimizi layıkıyla yerine getirebilmek. Önümüzdeki dönemde daha çok çalışmamız gerektiğinin farkındayız" dedi.

İmza töreninde yer alan sarı-kırmızılı yönetici Cüneyt Tanman, idarecilik görevine gelir gelmez Hamza Hamzaoğlu'nun 2 tane kupa getirdiğini aktararak, "Onunla çalışmaktan çok mutluyum. Takımını tanıyan ve gelecekle ilgili planlarını yapmış bir teknik adamla çalışıyor olmak, bizler için çok önemli. İnşallah iyi bir beraberlik olacak. Önce TFF Süper Kupa, sonra da diğer kupalarla birlikte bunu taçlandıracağız" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından sözleşmeye imza atılırken, birlikte basın mensuplarına poz verildi.

Özbek'ten transfer açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek, imza töreni sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlarken, transfer çalışmalarına değindi.

Transfer sezonunun başladığını ve tüm çalışmalarını teknik direktör Hamza Hamzaoğlu'nun projesi çerçevesinde yürütülecek olmasından dolayı da ilk onunla mukavele yaptıklarını dile getiren Özbek, "Bizim en doğru yaptığımız iş, önce hocamızla mutabakata varmaktı. Çünkü tüm hazırlıklar hocamızın projesi doğrultusunda ilerleyecek. Dolayısıyla bugün başladık. Şimdi 5 dakika sonra kimi transfer edeceğimizi söylemek yanlış olur. Elimizde listemiz var. Kendi içimizde tartışmalarımızı yapıyoruz. En büyük faydayı getirecek isim önemli. Zaten takımımızın bir omurgası var. Şampiyon takımız. Galatasaray zaten bir yıldızlar topluluğu. Her yıldız da burada oynamak istiyor. Böyle bir markayız. Hocamızın projesi çerçevesinde transferlerimizi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı takımın Şampiyonlar Ligi hedeflerine değinen başkan Özbek, "Hocamızın zaten Şampiyonlar Ligi başarısı yönünde bir proje hazırladığını biliyorum. Bize de anlattı. Bu, uzun değil orta vadeli bir süreç. Hamza hocamızla yine Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'yi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Projenin sonunda da Şampiyonlar Ligi kupası var. Hocamız uzun vadelidir, burada kalıcıdır. Bu projeyi sonuna kadar götürmesini istiyorum" şeklinde görüş belirtti.

Öte yandan, yöneltilen bir soru üzerine yeni sezon öncesi rakiplerdeki hareketliliği değerlendiren teknik direktör Hamza Hamzaoğlu, "Rakiplerimiz şu anda yeni sezona bizden daha hırslı ve azimli şekilde hazırlanıyorlar. Kaybettikleri bir şampiyonluk var. Önümüzdeki yıl da aynı senaryoyu yaşamak istemeyeceklerdir. Biz de her şeyin farkındayız. Bir başarı elde ettik ama bunun sonu yok. Yeni başarılar yakalamalıyız. Sezon başından itibaren biz de ciddi şekilde önümüzdeki sezona hazırlanacağız. Birçok takımın içinde yer aldığı bir şampiyonluk yarışı olacaktır. Buna da en iyi şekilde hazırlanacağız" şeklinde konuştu.

Hamzaoğlu, bu sezon kazanılan başarılara karşın, şanslı oldukları yönünde yorumlar yapıldığının aktarılması üzerine, "Biz neler yapıp da başarılı olduğumuzun farkındayız. Bir başkasının ne düşündüğü beni ilgilendirmiyor. Bu işin içinde şans var ama şans çalışandan yanadır. Biz çalıştık. Hiçbir zaman işimizi tamamen şansa bırakmadık. Çalıştık ve bekledik. Şans da bize yardım etti" diyerek sözlerini tamamladı.