Galatasaray, Hamit'ten sonra R. Madrid'le de anlaştı

Galatasaray, Hamit Altıntop'un bonservisi konusunda Real Madrid'le anlaşmaya vardı.
Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti.
Galatasaray, Hamit Altıntop'un bonservisi konusunda Real Madrid'le anlaşmaya vardı.
Hamit'in bonservis bedelinin 2 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtiliyor.
Sarı-kırmızılılar Hamit Altıntop'la daha önce 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Galatasaray, Real Madrid kulübünde forma giyen 29 yaşındaki Hamit Altıntop’un transferi için görüşmelere başlandığını dün borsaya bildirmişti.