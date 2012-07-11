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Spor

Galatasaray, Hamit'ten sonra R. Madrid'le de anlaştı

Galatasaray, Hamit Altıntop'un bonservisi konusunda Real Madrid'le anlaşmaya vardı

11 Temmuz 2012 17:12

Galatasaray, Hamit Altıntop'un bonservisi konusunda Real Madrid'le anlaşmaya vardı.
 
Aylardır konuşulan transfer gerçekleşti.

Galatasaray, Hamit Altıntop'un bonservisi konusunda Real Madrid'le anlaşmaya vardı.

Hamit'in bonservis bedelinin 2 milyon Euro'nun üzerinde olduğu belirtiliyor.

Sarı-kırmızılılar Hamit Altıntop'la daha önce 4 yıllık anlaşmaya varmıştı. Galatasaray, Real Madrid kulübünde forma giyen 29 yaşındaki Hamit Altıntop’un transferi için görüşmelere başlandığını dün borsaya bildirmişti.

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