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Spor

Galatasaray Hamit Altıntop'un sözleşmesini feshediyor

Galatasaray yönetimi bugün Sigthorsson'la olan sözleşmenin feshedildiğini duyurmuştu

29 Aralık 2016 20:45

Galatasaray,  Sigthorsson'un ardından tecrübeli futbolcu Hamit Altıntop'un da sözleşmesini feshediyor.

Hürriyet'in haberine göre, devre arasının gelmesiyle birlikte takımdan ayrılacak oyuncular konusunda harekete geçen yönetim radikal kararlar almaya devam ediyor. Gün içerisinde Sigthorsson'la karşılıklı olarak anlaşıp yolları ayıran Sarı-Kırmızılı yönetim, Hamit Altıntop'la da yolları ayırma kararı aldı.

Son olarak dün Ziraat Türkiye Kupası'nda oynanan Tuzlaspor karşılaşmasındaki görüntüsüyle büyük tepki toplayan Hamit Altıntop'la görüşecek yönetim, deneyimli futbolcunun sözleşmesini fesh edecek.

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