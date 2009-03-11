Galatasaray Hamburg'da

Galatasaray, UEFA Kupası 4. turunda yarın deplasmanda Almanya'nın Hamburg takımıyla yapacağı ilk maç için Hamburg kentine gitti.



Sarı-kırmızılı kafile, Atatürk Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Hamburg'a hareket etti.



Galatasaray Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Haldun Üstünel, havalimanında yaptığı açıklamada, maçın öneminin farkında olduklarını vurgulayarak, "Bizim için çok önemli bir maç. Türkiye'yi temsil eden tek kulüp olmanın bilincindeyiz" dedi.



Üstünel, Rus kulübü Zenit'e transferi gerçekleşen Portekizli futbolcuları Fernando Meira'nın gidişiyle ilgili olarak da "Bizim için çok önemli bir operasyon. Kısa vadede bizi eleştirenler, uzun vadede bize hak verecekler" diye konuştu.



Galatasaray'da her futbolcunun yerinin dolacağını anlatan Üstünel, "Hiç kimsenin yeri doldurulamaz diye bir şey yoktur. Galatasaray'da sahaya çıkan 11 aslan, takımımızı en iyi şekilde temsil eder" ifadesini kullandı.



Üstünel, bu transferden teknik direktör Bülent Korkmaz'ın haberinin olup olmadığı ve Meira'nın yerine nasıl bir alternatif düşündükleriyle ilgili soruya ise "Şu anda bir alternatif yok. Sezon sonunda düşünülüyor. Bu karar, teknik heyet, başkan ve hepimizin ortak aldığı bir karardır" yanıtını verdi.



Galatasaray Teknik Direktörü Bülent Korkmaz saat 17.30'da HSH Nordbank Arena'da maçla ilgili basın toplantısını düzenleyecek. Sarı-kırmızılı takım ise saat 18.00'de son antrenmanını yaparak, Hamburg maçının hazırlıklarını tamamlayacak.



MEİRA İSTANBUL'DAN AYRILDI



Rus kulübü Zenit'e transferi gerçekleşen Meira, İstanbul'dan ayrıldı.



Kulüp başkanı Adnan Polat, sarı-kırmızılı kafile ile aynı saatlerde Atatürk Havalimanı'na gelen Portekizli oyuncuya sarılarak veda etti.

