Galatasaray, Halis Özkahya paylaşımından dolayı PFDK'ya sevk ediliyor

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Kasımpaşa-Galatasaray maçının ardından sosyal medya hesabından hakem Halis Özkahya ile ilgili paylaşımından dolayı Galatasaray'ı PFDK'ye sevk edileceği belirtildi.

Sporx'in haberine göre disiplin talimatının 38. maddesinde özellikle hakemlere yönelik eylem ve söylem konusunda hassas olunması için yeni kriterler belirleyen Türkiye Futbol Federasyonu, aynı talimatta kulüplerin resmi yayın organlarından da sorumlu tutmasından dolayı sarı-kırmızılıların hakem Halis Özkahya ile ilgili paylaşımını talimatlara aykırı buldu.

Bugün sevk işlemlerini tamamlayacak olan Türkiye Futbol Federasyonu, Galatasaray'ı twitter paylaşımından dolayı sevk etmesi ve disiplin kurulunun de ceza kesmesi durumunda Mustafa Cengiz, Galatasaray'daki başkanlık dönemindeki ilk cezasını alacak.

Galatasaray'ın Kasımpaşa'ya 2-1 kaybettiği maçın ardından sarı kırmızılıların resmi hesabından maç sonucunun atıldığı tweette, Serdar Aziz'in Bernard Mensah'a hareket sonucu penaltı çalan hakem Halis Özkahya'nın pozuna yer verilmişti.