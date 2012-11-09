Galatasaray hakkında çirkin iddia

Bir Rumen gazeteci, Galatasaray'ın Cluj'u 3-1 yendiği maçta şike yapıldığını, Cluj kaptanı Cadu'nun da bu şike olayında isminin geçtiğini iddia etti.

Sport.ro'da çalışan Emanuel Roşu isimli Rumen gazeteci kendine ait twitter hesabından Cluj-Galatasaray maçında şike yapıldığı iddia etti. Daha sonra Rumen sitesi konuyla ilgili detayları açıkladı.

İşte Rumen basınında yer alan iddia:

Cluj'e yakın bir kaynaktan gelen bir bilgiye göre, Rumen ekibinin önemli isimlerinden Cadu'nun evine, Türk bir iş adamı tarafından 320 bin euro gönderildi. Lord Micheal kod adını kullanan ve kimliğini gizleyen kaynak, Cluj'da çok güçlü bir iş adamı olarak belirtilen ve isminin Salem olduğu iddia edilen Türk işadamının parayı Cadu'nun evinde oyuncuya teslim ettiğini belirtti.

Cluj Başkanı konuştu

Cluj başkanı Muresan konuyla ilgili olarak, "Bu haberin kaynağı her kimse onunla yüzleşmek istiyorum. Bu tarz suçlamalar nereden uyduruluyor bilmiyorum. Galatasaray'ın ligdeki rakipleri yapmış olabilir. Gerçekten inanılmaz! Böyle bir iddiayı ortaya atan kişinin akıl sağlığı yerinde olamaz. Böyle bir olayın içinde olamayız. Cadu'ya güveniyoruz." ifadelerini kullandı. Muresan; "Cadu bana bu suçlamaları yapan insanla tanışmak istediğini söyledi. Yüzleşmek istiyor." ifadeleriyle suçlamaların odağındaki futbolcusunu korudu.