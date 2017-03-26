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Spor

Galatasaray, Hakan Şükür ve Arif Erdem için yeniden toplandı

İlk toplantıda Şükür ve Erdem'in Galatasaray üyeliğinden ihraç talebi oy çokluğuyla reddedilmişti

26 Mart 2017 18:54

Galatasaray Yönetim Kurulu ani bir kararla Hakan Şükür ve Arif Erdem'in üyelikten ihracını tekrar görüşmek için saat 17:00 de olağanüstü toplanma kararı aldı.

Galatasaray'ın dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, Gülen cemaati ile olan ilişkileri dolayısıyla kulüp disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda yönetim kurulunun üyelikten çıkartılmalarına karar verdiği eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput, eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz ile iş adamı Hazim Sesli ile ilgili oylama yapılmıştı.

Yurtdışında bulunana eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem'in Galatasaray üyelikten ihraç talebi mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti. Bu kararın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin reddedilmesine tepki göstermiş, Galatasaray'ın bu kararı düzeltmesi gerektiğini belirtmişti.

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