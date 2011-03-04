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Spor

Galatasaray, Hagi ile yollarını ayırıyor mu?

Adnan Sezgin'in istifasından sonra yeniden yapılanma için plan yapan Galatasaray yönetimi kritik kararlar aldı.

04 Mart 2011 02:00

T24 - Adnan Sezgin'in istifasından sonra yeniden yapılanma için plan yapan Galatasaray yönetimi kritik kararlar aldı.

Lig TV'nin internet sitesinin haberine göree; Galatasaray yönetiminin aldığı en önemli karar ise Teknik direktör Hagi'yle ilgili. Rumen teknik adamla yolların ayrılmasına karar veren yönetimin alınacak sonuçlar ve yeni teknik direktör adaylarının durumlarına göre sezon sonunu bekleyebileceği belirtiliyor.

Hagi'nin tazminatının 1 milyon 700 bin euro olduğu belirtilirken, bazı yöneticilerin Rumen teknik adamı hemen gönderip takımı Tugay Kerimoğlu'na teslim etmeyi teklif ettikleri öğrenildi.

Önümüzdeki sezon yeni yapılanma için yabancı bir teknik direktörle çalışmayı düşünen Galatasaray yönetiminin ise bazı futbolcularla yolları ayırmanın planlarını yaptığı da belirtiliyor.

Kadroda da yapılanma planları yapan Galatasaray yönetiminin Mustafa Sarp, Barış Özbek, Aykut Erçetin, Aydın Yılmaz ve Gökhan Zan gibi isimlerle yolları ayırmayı düşündüğü öğrenildi.

Yeniden yapılanma süreci içinde yabancılarla olan sözleşmelerin de gözden geçirileceği ve bazı yabancı futbolcuların da gönderileceği belirtiliyor.

Sezon içinde bir çok sıkıntı yaşayan Harry Kewell'ın ise takımdan ayrılmayı düşündüğü belirtiliyor.

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