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Spor

Galatasaray Hagi ile yollarını ayırdı

Galatasaray, teknik direktör Hagi ile yollarını ayırdı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında takımın başında yardımcı antrenör Tugay Kerimo

22 Mart 2011 02:00

T24 - Galatasaray, teknik direktör Hagi ile yollarını ayırdı. Süper Lig'in 27. haftasında oynanacak olan Antalyaspor maçında takımın başında yardımcı antrenör Tugay Kerimoğlu olacak.



Futbolda bu sezon istediği başarıları alamayan Galatasaray, Hollandalı Frank Rijkaard'tan sonra 2. teknik direktörü Hagi ile de yollarını ayırdı.

Galatasaray Kulübü'nün konu ile ilgili resmi açıklamayı yarın yapması bekleniyor.


Yeni hoca Tugay Kerimoğlu

Rumen teknik adam ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına yardımcı antrenör Tugay Kerimoğlu geçecek. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçta da takımın başında Tugay'ın olacağı öğrenildi.


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