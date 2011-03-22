Galatasaray Hagi ile yollarını ayırdı

T24

Yeni hoca Tugay Kerimoğlu

Futbolda bu sezon istediği başarıları alamayan Galatasaray, Hollandalı Frank Rijkaard'tan sonra 2. teknik direktörü Hagi ile de yollarını ayırdı.Galatasaray Kulübü'nün konu ile ilgili resmi açıklamayı yarın yapması bekleniyor.Rumen teknik adam ile yolların ayrılmasından sonra takımın başına yardımcı antrenör Tugay Kerimoğlu geçecek. Sarı-kırmızılı takımın, Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor ile oynayacağı maçta da takımın başında Tugay'ın olacağı öğrenildi.