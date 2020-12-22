Bugün 19:00'da başlayacak olan Galatasaray-Göztepe maçının VAR hakemi Cüneyt Çakır oldu. İki sarı kırmızılı takımı karşı karşıya getiren maçın baş hakemi ise Mete Kalkavan olacak. Kalkavan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ile Samet Çavuş yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Yasin Kol olacak.

Galatasaray - Göztepe maçının muhtemel 11'leri

Galatasaray: Okan, Omar, Luyindama, Donk, Saracchi, Taylan, Belhanda, Feghouli, Emre Kılınç, Arda, Diagne

Göztepe: Megyeri, Gassama, Alpaslan, Titi, Burekovic, Yalçın, Soner, Halil, Guilherme, Tripic, Ndiaye