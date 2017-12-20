Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarını sürdürdü

Sarı-kırmızılı ekipte uzun süredir kadro dışı bırakılan Hakan Balta, takımla çalışmalara başladı

İSTANBUL,(DHA) -

GALATASARAY, Süper Lig\'in 17\'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Uzun süredir kadro dışı bırakılan Hakan Balta ise sarı-kırmızılı takımla çalışmalara başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda Galatasaray Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlusu Emrah Bayraktar ve antrenörlerden Tuğberk Tanrıvermiş yönetiminde gerçekleşen idman, topla ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra teknik pas çalışması yapıldı. Antrenmanın devam eden bölümünde yedişerli üç grup hâlinde baskı ve reaksiyon çalışması üzerinde duruldu. Ana bölümde ise dar alanda yediye yedi üç takımlı çift kale maç gerçekleştirildi. Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 11.00\'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

HAKAN BALTA\'YA AF ÇIKTI

Galatasaray\'da uzun süredir kadro dışı kalan Hakan Balta\'ya af çıktı, tecrübeli oyuncu takımla çalışmalara başladı.

Galatasaray\'ın tecrübeli oyuncusu Hakan Balta, yönetime başvurarak af talebinde bulundu. Balta, sarı-kırmızılı yöneticilere \"Futbolu bu kulüpte bırakmak istiyorum. Futbolu bıraktıktan sonra da Galatasaray\'a hizmet etmek istiyorum. Bu konuda gereken neyse yapmaya hazırım. Kontratımdan da gerekliği fedakarlığı yapmaya hazırım\" dedi. Balta\'nın bu talebini olumlu karşılayan yönetim, tecrübeli futbolcuyu affetti. 34 yaşındaki savunmacı, takımla çalışmalara başladı.

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