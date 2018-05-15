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Spor

Galatasaray, Göztepe maçının hazırlıklarına devam etti.

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti

15 Mayıs 2018 16:41

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Florya Metin Oktay Tesisleri Jupp Derwall Antrenman Sahası\'nda teknik direktör Fatih Terim yönetimindeki antrenmana ısınma hareketleriyle başlandı. Daha sonra gruplar hâlinde beşe iki dar alan oyunu oynandı. Antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda oyunsal formda taktik oyun gerçekleştirildi. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Galatasaray, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

(FOTOĞRAFLI)
 

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