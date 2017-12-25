Galatasaray-Göztepe maçının ardından (2)

Yasin Öztekin: \'\' Fatih hocamız geldi, iyi ki de gelmiş\'\'

\'\'Fatih hocanın tecrübesiyle şampiyon olmak istiyoruz\'\'

\'\'Penaltı pozisyonu bence yüzde yüz penaltı\'\'

\'\'Göztepe iyi bir takım o yüzden kolay olmuyor böyle maçlar\'\'

\'\'Oyuncularının hepsi rahatladı\'\'

\'\'Zor bir ikinci yarı olacak\'\'

Galatasaraylı futbolcu Yasin Öztekin, Fatih Terim\'in tecrübesi ile şampiyon olmak istediklerini söyledi.

Göztepe karşılaşması sonrası açıklamalarda bulunan Yasin Öztekin, mücadelede gol attığı için mutlu olduğunu ifade ederek, \'\'Daha da önemlisi 3 puan almamız. Daha çok puan toplayabilirdik. Şimdi de Fatih Hocamız geldi. İyi ki de gelmiş. Bundan sonra onunla beraber, tecrübesiyle şampiyon olmak istiyoruz\'\' dedi.

\'\'PENALTI POZİSYONU BENCE YÜZDE YÜZ PENALTI\'\'

Kendisinin ve takımın Fatih Terim\'in gelişinden dolayı mutlu olduğunu söyleyen Yasin Öztekin, \'\'Golden sonra ona gitmek istedim. Eşim ve annem de buradaydı. Annem de uzun zamandır gelmemişti. Penaltı pozisyonu bence yüzde yüz penaltı. Değmese kaleci ile baş başayım. Sıkıntı yok onu da vermesinler. Kolay düşüyor diyorlar. Vermeseler de golümü atacağım. Puanlar getireceğim. İnşallah ikinci yarıda da iyi oynarım\'\' diye konuştu.

\'\'GÖZTEPE İYİ BİR TAKIM O YÜZDEN KOLAY OLMUYOR BÖYLE MAÇLAR\'\'

Rakipleri hakkında konuşan Öztekin, \'\'Göztepe iyi takım. 30 puanları var. Bu yüzden kolay olmuyor böyle maçlar. Kazandığımız için mutluyuz\'\' dedi.

\'\'OYUNCULARININ HEPSİ RAHATLADI\'\'

Fatih Terim\'in gelişi ile Florya\'da yaşanan değişimin sorulması üzerine Yasin Öztekin, \'\'İki, üç günde çok şey değişmez ama oyuncularının hepsi rahatladı. İdmanda olsun, maça hazırlanması olsun bazı şeyler değişti. Futbolda böyle şeyler önemli. Hoca ikinci yarı da bazı şeyleri değiştirir\'\' şeklinde konuştu.

\'\'ZOR BİR İKİNCİ YARI OLACAK\'\'

Ligde 4-5 takımın 30 puanın üzerinde olduğunu kaydeden Öztekin, \'\'Zor bir ikinci yarı olacak. Biz en iyi şekilde hazırlanıp, 21\'inci şampiyonluğu almak istiyoruz\'\' ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Yasin Öztekin\'in açıklamaları

MUSTAFA AKIN / İSTANBUL,(DHA) -

