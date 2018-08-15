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Spor

Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 2'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti

15 Ağustos 2018 23:32

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 2\'nci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştirilen antrenman core stabilizasyon hareketleriyle başladı. Daha sonra dinamik ısınmayla devam eden antrenmanın bir sonraki bölümünde beşe beş dar alan oyunları oynandı. Ana bölümde ise 10’a 10 çift kale oyunsal formda dayanıklılık çalışması gerçekleştirilirken, antrenman interval koşuların ardından yapılan soğuma hareketleriyle sona erdi. Maicon, Eren Derdiyok ve Sofiane Feghouli antrenmanın tamamında takımla birlikte çalışmalarda yer aldı.
Sarı-Kırmızılı ekip, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın saat 18.00’de Florya Metin Oktay Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.

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