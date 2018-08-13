Galatasaray, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL (DHA) - Galatasaray, 2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu ikinci haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bu akşam yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen idmanın ilk bölümünde bireysel stretching ve core - stabilizasyon hareketleri gerçekleştirildi. Ana bölümde her oyuncunun kendi nabız aralığına göre 15 dakika normal, 15 dakika ise aerobik koşu yapıldı. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.

Sarı kırmızılılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarına yarın Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde yapacağı çift antrenmanla devam edecek.