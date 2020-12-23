Galatasaray, Göztepe karşısında ilkleri yaşadı

Geçtiğimiz hafta Karagümrük'e yenilen Galatasaray, hafta içi maçlarında Göztepe'yi yenerek zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Süper Lig’in 14. haftasında Galatasaray ile Göztepe karşı karşıya geldi. Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-1 kazandı.

Bu sonucun ardından Galatasaray 13 maçta 26 puana yükselirken, Göztepe ise 14 maçta 18 puanda kaldı.

Karagümrük yenilgisinin şokunu üzerinden atmak isteyen Galatasaray, PFDK’ya sevk edilen Fatih Terim’in maçı locadan takip ettiği mücadeleye çok hızlı başladı.

Göztepe’yi yarı sahasından çıkarmayan ve 4. dakikada Diagne’nin kaleciden dönen şutunda topu önünde bulan Emre Kılınç, şutunu çekerek takımını 1-0 öne geçirdi.

Arda Turan, 10 yıl sonra...

Dakikalar 12’yi gösterdiğinde Arda Turan, 10 yıl sonra Galatasaray formasıyla iç sahada gol sevinci yaşadı.

Donk’un uzun pasında defansın arkasına sarkan Arda, kaleciyle karşı karşıya pozisyonda rahat bir şekilde topu filelere göndermeyi başardı: 2-0.

Göztepe de golü buldu

Galatasaray’ın etkili oyun başlangıcı karşısında kalesinde 2 gol gören konuk takım Göztepe, 14. dakikada bulduğu golle farkı 1’e indirip, oyuna da ortak oldu.

Halil’in sağ kanattan ceza sahasına yerden pasında Soner klas bir dokunuş yaparak topu filelere gönderdi.

Feghouli’den ilk gol

Göztepe’nin ikinci yarıdaki baskısı karşısında kalesinde tehlikeli anlar yaşayan Galatasaray, 62. dakikada rakibinin direncini kırmayı başardı.

Galatasaray’da sezonun flaş isimlerinden Taylan Antalyalı, Feghouli’yi klas bir pasla savunmanın arkasına kaçırdı. Cezayirli futbolcu ise topu kontrol edip şutunu çekerek bu sezon ligde ilk golünü kaydetti: 3-1.

Geride kalan dakikalarda skor değişmezken, Galatasaray 3 puanla sahadan ayrıldı.

Sarı-kırmızılılar ligin 15. haftasında Cumartesi günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak. İzmir ekibi ise aynı gün sahasında Karagümrük’ü konuk edecek.