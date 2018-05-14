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Spor

Galatasaray, Göztepe hazırlıklarına başladı

İSTANBUL,(DHA) Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34'üncü ve son haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı

14 Mayıs 2018 20:46

İSTANBUL,(DHA)

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig\'in 34\'üncü ve son haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Evkur Yeni Malatyaspor\'a karşı ilk 11\'de forma giyen oyuncular, yenilenme çalışması ve bireysel açma germe hareketleri yaptı. Diğer oyuncuların yer aldığı antrenmana ise dinamik ısınmayla başlandı. Daha sonra dörde dört ve iki jokerli pas oyunu gerçekleştirildi. Ana bölümde beşe beşe çift kale dar alan oyunları üzerinde duruldu. Antrenman, yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandı.
Sarı kırmızılılar, Göztepe karşılaşmasının hazırlıklarını yarın saat 11.00\'de Florya Metin Oktay Tesisleri\'nde gerçekleştireceği antrenmanla sürdürecek.

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