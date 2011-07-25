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Spor

Galatasaray göz doldurdu

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı özel maçta Inter'le 0-0 berabere kaldı.

25 Temmuz 2011 03:00

T24 - Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı özel maçta Inter'le 0-0 berabere kaldı.

Galatasaray, sezon öncesi hazırlıkları kapsamında Almanya'nın Bochum şehrindeki Rewirpower Stadı'nda İtalya’nın güçlü takımlarından Inter’le karşı karşıya geldi. Karşılaşmada 90 dakika boyunca gol sesi çıkmazken sarı-kırmızılı ekip oynadığı futbolla göz doldurdu.


Karşılaşmanın 66. dakikasında onlarca meşalenin aynı anda tribünlerde yakılmasından sonra sahayı duman kapladı ve hakem oyunu durdurdu. Meşalelerin söndürülmesi ve bir daha yakılmaması yönünde yapılan anonslar işe yaramayınca Galatasaray Kaptanı Arda Turan eline mikrofonu aldı ve gurbetçilerimize seslendi. Arda'nın uzun süre dil dökmesinin ardından meşaleleri söndüren taraftarlar Galatasaray lehine tazehüratlar yaptı ve oyun tekrar kaldığı yerden başladı.


Stat: Rewirpower

Galatasaray: Aykut xx, Ujfalusi xxx, Servet xx, Gökhan xx, Hakan xx, Kazım xx (Dk. 78 Stancu), Sabri xx (Dk. 64 Ceyhun xx), Ayhan x (Dk. 64 Yekta xx), Selçuk xxx (Dk. 90 Culio ?), Arda xx (Dk.80 Emre), Elmander xx (Dk.58 Baros x)


İnter: Castellazzi (Dk.8 Orlandoni xx), Nagatomo xx (Dk.58 Faraoni xx), Ranocchia xx, Samuel xx (Dk. 58 Bianchetti xx), Chivu xx (Dk.58 Caldirola xx), Obi xx (Dk. 81 Crisetig ?), Snejder xx (Dk.58 Longo xx), Stankovic xx (Dk.63 Mariga xx), Castaignos xx (Dk.58 Pandev xx), Alvarez xx (Dk.81 Muntari xx), Eto'o xx (Dk. 63 Pazzini xx)


Sarı Kartlar: Dk. 45 Elmander, Dk. 58 Servet, Dk. 83 Ceyhun

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