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Spor

Galatasaray Gökhan İnler'i renklerine bağlamak üzere

Şimdi sıra Napoli ile yapılacak pazarlıklara geldi. İtalyanlar'ın kapısı, 6,5 milyon euro'luk teklifle çalınacak

24 Temmuz 2014 18:17

Yabancı statüsü nedeniyle şimdiye dek üç yerli transfer eden sarı kırmızılılar, Türk pasaportu bulunan Gökhan İnler ile de prensipte el sıkıştı.

Roberto Mancini’den boşalan teknik direktör koltuğunu Cesare Prandelli ile dolduran; Sinan Bolat (kaleci), Olcan Adın (kanat oyuncusu) ve Sinan Gümüş’ü (kanat oyuncusu) alarak transfer sezonuna hızlı giriş yapan Galatasaray’da sıcak saatler sürüyor.

Fanatik'in haberine göre; İtalyan teknik adamın raporu doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Sarı- Kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde İstanbul’a getirdiği Gökhan İnler konusunda somut adımlar atmak üzere...

Orta sahada görev yapan, İsviçre Milli Takımı’nda kaptanlık pazubandını takan gurbetçi yıldızla el sıkışan yöneticiler; şimdi de Napoli ile dirsek temasına geçti.


Prandelli tanıyor ve istiyor


2016 yılı Haziran ayına kadar İtalyan Kulübü ile mukavelesi bulunan Gökhan İnler’e, Avrupa piyasasında 10 milyon Euro’luk bonservis bedeli öngörülüyor. Türkiye’deki yabancı statüsü nedeniyle Gökhan transferi için ısrarcı davranacak olan Galatasaray’ın, Napoli’nin kapısını 6,5 milyon Euro’luk teklifle çalacağı öğrenildi. Prandelli’nin de İtalya Ligi Serie A’dan tanıdığı Gökhan İnler’in gelmesini çok istediği belirtildi.

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