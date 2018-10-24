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Spor

Galatasaray, Gençlik Ligi'nde Schalke'yi 3 golle geçti

Galatasaray gollerini Atalay Babacan ve Mutlu Aksu Doğan kaydetti

24 Ekim 2018 21:59

UEFA Gençlik Ligi'nde D Grubu maçında Galatasaray U19 takımı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda Schalke 04 takımı ile karşı karşıya geldi.

Teknik sorumlu Ali Polat'ın sakatlığı nedeniyle Galatasaray Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlusu Nedim Yiğit yönetiminde mücadeleye başlayan Galatasaray U19 takımı rakibini 3-0 mağlup etti.

Galatasaray U19 takımının gollerini 45 ve 69. dakikalarda Atalay Babacan ve 83. dakikada Mutlu Aksu Doğan kaydetti.

İlk maçta Lokomotiv Moskova'ya 1-0 yenilen Galatasaray ikinci maçta ise Porto U19 takımı ile 2-2 berabere kalmıştı. Bu galibiyet ile sarı-kırmızılı takım ilk 3 puanını almış oldu.

D grubunda puan durumu:

  1. Lokomotiv Moskova - 7 puan
  2. Porto - 7 puan
  3. Galatasaray - 4 puan
  4. Schalke - 1 puan

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