Galatasaray, Gençlik Ligi'nde Porto'ya mağlup oldu

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi D grubu son maçında sahasında Porto'ya 2-0 mağlup oldu.

UEFA Gençlik Ligi'nde Galatasaray U19 takımı, sahasında Porto U19 takımını ağırladı. Porto U19'un gollerini penaltıdan Fabio Silva (13') ve Romario Baro (69') kaydetti.

Galatasaray, bu sonuçla UEFA Gençlik Ligi D grubundaki ikinci mağlubiyetini almış oldu ve 10 puanda kaldı.

Porto ise aldığı üç puanla UEFA Gençlik Ligi D grubundaki puanını 13 yaptı ve üst tura çıkmayı garantiledi.

Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi D grubunda 7 puanı bulunan Lokomotiv Moskova'nın Schalke deplasmanından alacağı skora göre en iyi ikinci olarak UEFA Gençlik Ligi'nde play-off oynayacak.