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Spor

Galatasaray, Gençlerbirliği maçına hazır

İSTANBUL / DHA Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 28

08 Nisan 2018 19:29

İSTANBUL / DHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu 28. haftasında Gençlerbirliği ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı.
Bugün saat 17.30\'da özel uçakla Ankara\'ya hareket ederek karşılaşma için Başkent\'te kampa girecek olan Sarı-kırmızılıların maç kadrosunda şu oyuncular yer alıyor:
\"Fernando Muslera, Mariano, Maicon, Serdar Aziz, Ahmet Çalık, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Batuhan Şen, Ryan Donk, Cedric Carrasso, Bafetimbi Gomis, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Fernando Reges, Yuto Nagatomo, Jason Denayer, Sofiane Feghouli.\"

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