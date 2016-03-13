Galatasaray, Gençlerbirliği karşısında moral arıyor

Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, Gençlerbirliği deplasmanında moral arıyor.

Sarı kırmızılı ekipte hafif sakatlıkları bulunan ve Fenerbahçe maçı düşünülerek riske edilmeyen Wesley Sneijder ile Hakan Balta kadroda yer almıyor. Ayrıca tedavileri süren Sabri Sarıoğlu, Sinan Gümüş ve Hamit Altıntop da Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek. Galatasaray'da Olcan Adın ve Fernando Muslera sarı kart sınırında bulunuyor. İki oyuncu, kart görmeleri halinde 20 Mart'ta TT Arena'da oynanacak Fenerbahçe derbisinde yer almayacak.

Teknik direktör Orhan Atik, Sabri Sarıoğlu'nun yerine Martin Linnes'e şans verecek. Muslera'nın önünde ise Chedjou-Semih Kaya ikilisinin yer alması bekleniyor. Savunmanın solunda ise Olcan Adın şans bulacak.

Sarı kırmızılılarda orta sahada Selçuk İnan ile Bilal Kısa birlikte görev yapacak. Kanatlarda Podolski ile Yasin Öztekin yer alırken, ofansif orta saha olarak Başakşehir maçında başarılı bir performans sergileyen Emre Çolak'ın oynaması bekleniyor. Gençlerbirliği önünde tek forvet olarak sahaya Umut Bulut çıkacak.

Ev sahibi Gençlerbirliği ise teknik direktör İbrahim Üzülmez ile müthiş bir form yakaladı. Kırmızı siyahlılar, Üzülmez ile çıktığı 7 maçın 6'sından galibiyetle ayrıldı. Gençlerbirliği, bu dönemde yalnızca Beşiktaş'a kaybederken, Çaykur Rizespor, Antalyaspor, Kasımpaşa, Bursaspor, Akhisar Belediyespor ve Kayserispor'u mağlup etmeyi başardı.

Gençlerbirliği'nde takımın 10 gol ile en golcü ismi El Kabir ve deneyimli oyuncu Hleb Galatasaray karşısında forma giyemeyecek. Hleb'in yerine genç oyuncu İrfan Can Kahveci yer alacak.

Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 16.00'da oynanacak maçı Hüseyin Göçek yönetecek.