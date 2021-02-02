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Spor

Galatasaray, Gedson Fernandes'in Koronavirüs testinin negatif çıktığını açıkladı

02 Şubat 2021 14:53

Galatasaray, yeni transferi Gedson Fernandes'e yapılan iki Koronavirüs testinin de negatif sonuçlandığını ve oyuncunun öğle saatlerinde hastaneden taburcu edildiğini açıkladı.
 
Galatasaray resmi sitesinden yapılan açıklama şöyle:

"21 Ocak 2021 tarihinde Covid-19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul’a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’e götürülmüştür.

Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

 
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