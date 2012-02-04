Galatasaray, Gaziantep'te moral buldu



T24 - Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Galatasaray, deplasmanda Gaziantepspor'u 2-1 mağlup etti. 4 haftada 7 puan kaybeden sarı kırmızı ekip, rakibi karşısında skorda geriye düşmesine rağmen Necati Ateş ve Elmander'le sonuca gitti ve moral kazandı.





Spor Toto Süper Lig'de Gaziantepspor evinde Galatasaray'ı ağırladı.



İlk yarısı 0-0 sona eren karşılaşmanın 50. dakikasında Ivelin Popov ile öne geçen Gaziantepspor, 53'te Necati Ateş ve 66'da da Johan Elmander'in gollerine engel olamayınca sahadan 2-1 mağlup ayrıldı.



Gençlerbirliği'nin ardından Galatasaray'a da kaybeden Gaziantepspor, üst üste ikinci yenilgisini alırken, 26 puanda kaldı.



4 haftada 7 puan kaybeden ve son iki maçında da hanesine 3 puan yazdıramayan sarı kırmızı ekip, ligdeki 16. galibiyetine ulaştı. Galatasaray, puanını 54'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü.



Sarı kırmızılı ekip karşılaşmanın 29. dakikasında gole çok yaklaştı. Sol çaprazdan Engin Baytar'ın yaptığı ortada Selçuk'un altıpas çizgisinde ayak koyduğu top üst direkten auta çıktı.



Bu pozisyonun hemen ardından Galatasaray bu kez rakip kalede Melo ile pozisyon buldu. Selçuk'tan aldığı pasla ceza sahasına giren Melo'nun vuruşuna Bekir Ozan ayak koyarak, topun kaleye gitmesine izin vermedi.



Bu dakikalarda tempo artarken, Gaziantepspor da Galatasaray kalesinde gole çok yaklaştı. Hakan'ın ıskaladığı topu Sosa, Muslera'nın üzerinden aşırdı. Kaleye giden topu Hakan Balta çizgi üzerinden çıkararak gole izin vermedi.



Karşılaşmanın 44. dakikasında Gaziantespor Cenk ile etkili oldu. Savunmanın arkasına hareketlenen Cenk, açısının dar olmasına rağmen düzgün bir vuruş yaptı. Meşin yuvarlak az farkla auta gitti.





Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi



Mücadelenin ikinci 45 dakikasına Galatasaray oyuncu değişikliğiyl başladı. Emre Çolak yerini Yiğit Gökoğlan'a bıraktı.



Dakikalar 50'yi gösterirken Ivelin Popov, Gaziantepspor'u 1-0 öne geçirdi. Yasin'in asistinde Galatasaray savunmasının arkasına iyi sarkan Bulgar oyuncu, Muslera'yla karşı karşıya kaldı. Popov'un vuruşunda top ağlarla buluştu ve ev sahibi takım skorda 1-0 öne geçti.



Gaziantepspor'un sevinci uzun soluklu olmadı. Ev sahibi takımın golünün ardından Galatasaray, 53. dakikada yeni transferi Necati Ateş ile skoru dengeledi. Gaziantepspor'un savunma oyuncusu Emre Güngör'un hatasında Necati Ateş kaleci Karcemarskas ile karşı karşıya kaldı. Necati'nin vuruşunda top filelerle buluştu ve skora denge geldi.



Skorun eşitlenmesinin ardından oyundaki tempo düşerken, karşılaşmanın 63. dakikasında Galatasaray Johan Elmander ile öne geçmeyi başardı. Engin Baytar'ın pasında ceza alanı içerisinde topla buluşan Elmander, güzel bir vuruşla kalecinin kapattığı köşeden topu ağlara gönderdi ve takımını 2-1 öne geçirdi.



Kalan dakikalarda skoru koruyan ve rakip kalede tehlikeli pozisyonlar bulmasına rağmen farkı artıracak golü kaydedemeyen Galatasaray, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.



