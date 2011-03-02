-GALATASARAY GAZİANTEPSPOR MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 01.03.2011 - Galatasaray, Gaziantepspor'la yapacağı Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final rövanş maçının hazırlıklarını tamamladı. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Teknik Direktör Gheorghe Hagi yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanda futbolcuların, ısınma hareketlerinin ardından 5'e 2 top kapma, taktik ve topla pozisyon çalışmaları gerçekleştirdikleri, yarı sahada çift kale maçla da idmanı tamamladıkları belirtildi. Sarı-kırmızılı takımda grip olması nedeniyle haftanın ilk antrenmanına katılamayan, son çalışmada ise koşu yapmakla yetinen Servet ile tedavi süreci tamamlan Arda'nın bugün çalışmanın tamamında takımla çalıştıkları duyurulurken, Kewell'ın fizyoterapist eşliğinde tedavisine devam edildiği ifade edildi. Galatasaray takımı, antrenmanın ardından Florya Metin Oktay Tesisleri'nde kampa girdi.