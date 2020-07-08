Galatasaray galibiyeti unuttu

Süper Lig’in 31. Hafta mücadelesinde Alanyaspor, Galatasarayı ağırladı. İlk yarının 2-1 Alanyasporun üstünlüğüyle tamamlandığı mücadelede, maçın son anlarında gelen golle Alanyaspor 4-1 galip ayrıldı.

Alanyaspor’un golleri ilk yarıda 43 ve 45’te Papiss Cisse’den gelirken, ikinci arıda ise 89’da Bakasetas ve duraklamalarda Mustafa Pektemek’ten geldi.

Zorlu geçen gedpasman mücadelesinde Galatasaray’ın tek golü ise 45’te Adem Büyük’ten geldi.

Aldığı bu sonuçla Galatasaray, 7 haftadır galibiyete hasret kalmış oldu.

Ligde arka arkaya aldığı kötü sonuçlarla şampiyonluk yarışında havlu atan sarı-kırmızılılar bu sonucun ardından 52 puanda kaldı. Sezonun iyi performans gösteren takımlarından olan Aytemiz Alanyaspor ise 51 puana yükseldi.