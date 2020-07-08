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Spor

Galatasaray galibiyeti unuttu

08 Temmuz 2020 23:06

Süper Lig 31. Hafta mücadelesinde Alanyaspor’a konuk olan Galatasaray, sahadan 4-1 mağlup ayrıldı.

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