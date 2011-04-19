-GALATASARAY, GALİBİYETİ HATIRLADI MANİSA (A.A) - 18.04.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 29. haftanın son maçında Galatasaray, deplasmanda Manisaspor'u 3-2 yendi. Karşılaşmanın 51. dakikasında sol kanattan Simpson'un ortasında ceza alanı içinde Mehmet Güven topu İsaac'a indirdi. Bu futbolcunun sert vuruşunda meşin yuvarlak direğe çarpıp yandan auta gitti. 59. dakikada Manisaspor, skoru 2-1 yaptı. Yiğit Gökoğlan'ın sol kanattan ceza alanı ortasında arka direkte topa iyi yükselen Dixon, kafayla takımının ilk golünü kaydetti. 60. dakikada Galatasaray farkı tekrar 2'ye çıkardı. Culio'nun ceza sahası dışında attığı sert şutta top, Kalabane'nin de kafasına çarpıp 3. kez Manisaspor ağlarıyla buluştu: 3-1. 66. dakikada Manisaspor, oyuna bir dakika önce giren Kahe ile 2. golünü buldu. Yiğit Gökoğlan'ın sol kanattan kullandığı köşe atışında, ön direkte topla buluşan Kahe, kafa vuruşuyla skoru 3-2'ye getirdi. 78. dakikada sağ kanattan Mustafa'nın ortasında ceza alanı içinde Arda'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı. 82. dakikada İsaac'in pasında ceza alanı dışında topla buluşan Mehmet Güven'in sert şutunu kaleci Zapata kontrol etmeyi başardı. Aynı dakika içinde gelişen Galatasaray atağında Stancu'nun kaleye göndermek istediği top, kaleci İlker'i de geçmesine rağmen Dixon meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı. 87. dakikada Culio'nun ceza alanı dışından attığı sert şutta top üstten auta gitti. Müsabaka Galatasaray'ın 3-2 üstünlüğüyle sona erdi. Stat: 19 Mayıs Hakemler: Barış Şimşek xx, Serdar Diyadin xx, Bahtiyar Birinci xx Manisaspor: İlker xx, Ferhat xx, Kalabane xx (Dk. 65 Kahe xxx), Dixon xx, Eren x (Dk. 25 Yiğit Gökoğlan xxx), Isaac x, Yiğit İncedemir xx, Mehmet Güven xx, Iwanski x (Dk. 34 Bekir xx), Simpson xx, Makukula x Galatasaray: Zapata xx, Sabri xx, Gökhan Zan xx, Servet xx, Insua xx, Aydın xxx (Dk. 75 Cana x), Ayhan xx, Mustafa xx, Culio xx, Arda xxx (Dk. 90+2 Barış x), Stancu xx Goller: Dk. 59 Dixon, Dk. 66 Kahe (Manisaspor) Dk. 14 ve 17 Arda, Dk. 60 Culio (Galatasaray) Sarı kartlar: Dk. 16 Kalabane, Dk. 89 Yiğit İncedemir (Manisaspor), Dk. 71 Culio (Galatasaray) -HASRET SONA ERDİ Lig tarihinin en kötü dönemini geçiren Galatasaray, Manisaspor'u mağlup ederek, resmi maçlardaki 7 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi. Resmi maçlarda son galibiyetini 19 Şubat'ta Bucaspor'a karşı 22. hafta mücadelesinde 1-0'lık sonuçla alan sarı kırmızılı ekip, bu galibiyetin ardından Spor Toto Süper Lig'de 6, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise oynadığı 1 maçta toplam 5 yenilgi, 2 beraberlik aldı. Süper Lig'de 28. hafta sonu itibariyle 15 yenilgiye ulaşarak, ''Üç Büyükler'' içinde bir sezonda alınan en fazla yenilgi rekorunu geliştiren Galatasaray, ligde Ankaragücü, Fenerbahçe, Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor yenilgilerinin ardından sonra ilk galibiyetini aldı. -BÜLENT ÜNDER İLE İLK GALİBİYET- Sezona Frank Rijkaard'la başlayıp, sonra Gheorghe Hagi ve Bülent Ünder'le yola devam Galatasaray, Ünder idaresinde çıktığı 3. maçta ilk galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı ekip, Ünder yönetiminde Medical Park Antalyaspor ve Trabzonspor'a mağlup olmuştu. -DEPLASMANDA 120 GÜN SONRA İLK GALİBİYET Süper Lig'de son deplasman galibiyetini, 19 Aralık'ta oynanan 17. hafta maçında Konyaspor karşısında 1-0'lık sonuçla alan Galatasaray, ardından rakip sahada yaptığı 5 maçta Bursaspor'a 2-0, Gaziantepspor'a 1-0, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a 3-1, Ankaragücü'ne 3-2 ve Medical Park Antalyaspor'a 3-0 mağlup oldu. Manisaspor'u 3-2 mağlup eden Galatasaray, böylece ligde 120 gün sonra ilk deplasman galibiyetini aldı. -GEÇEN SENE DE AYNI SENARYO- Geçen yıl Frank Rijkaard idaresinde 30. haftada 17 Nisan 2010'da Manisaspor'a konuk olan Galatasaray, rakibini 2-1 yenerek deplasmandaki galibiyet hasretine son vermişti. O dönem 31 Ocak 2010'da Denizlispor'u deplasmanda mağlup ettikten sonra ligde Kayserispor (0-0) ve Beşiktaş'la (1-1) berabere kalmış, Eskişehirspor (1-2) ve Trabzonspor'a (0-1) mağlup olmuş ve Sivasspor'la da (1-1) berabere kaldıktan sonra Manisaspor'u 2-1 yenmeyi başarmıştı.