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GALATASARAY GALİBİYETE ALIŞTI İZMİR (A.A)

19 Eylül 2010 01:58

-GALATASARAY GALİBİYETE ALIŞTI İZMİR (A.A) - 18.09.2010 - Spor Toto Süper Lig'de 5. hafta müsabakasında deplasmanda Bucaspor'u mağlup eden Galatasaray, üst üste 3. galibiyetini aldı. Süper Lig'e Sivasspor ve Bursaspor mağlubiyetleriyle başlayan Galatasaray, Eskişehirspor ve Gaziantepspor galibiyetlerinin ardından, Bucaspor'u da yenerek ligdeki üst üste 3. galibiyetini aldı. Sarı kırmızılı ekip, geçen hafta olduğu gibi sahadan 1-0 üstünlükle ayrılırken, galibiyet golünü de yine ikinci devrede buldu. Galatasaray'ın tek golünü kaydeden Ayhan Akman, Süper Lig'de en son golünü 2008-2009 sezonunda 26 Ekim 2008'de oynanan Eskişehirspor-Galatasaray maçında atmıştı. Tecrübeli futbolcu aynı sezon Türkiye Kupası çeyrek finalinde 27 Ocak 2009 tarihinde oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında da 89. dakikada takımının beraberlik golünü kaydetmişti.

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