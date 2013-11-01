Galatasaray, Kopenhag maçı öncesi moral depoladı

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, evinde Torku Konyaspor'u Drogba ve Burak'ın golleriyle 2-1 mağlup ederek ligde üst üste 3. galibiyetini aldı. Bu galibiyetle sarı-kırmızılılar puanlarını 19'a çıkararak, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Kopenhag maçı öncesi de moral depoladı.

Sneijder yine sakatlandı

Geçtiğimiz hafta Kayserispor maçının ikinci yarısına sakatlığı nedeniyle çıkamayan Sneijder, Konya maçının da 8. dakikasında sakatlanarak yerini Emre Çolak'a bıraktı.

Torku Konyaspor, Recep Aydın'ın golüyle 16. dakikada 1-0 öne geçti. Galatasaray kalecisi Muslera kendisine atılan topta hata yaptı ve top kısa düştü. Topu alan Gekas, ceza alanına kadar gelip pasını Recep'e verdi ve Recep de topu ağlarla buluşturdu.

Galatasaray, 46. dakikada eşitliği sağladı. Sağ kanattan gelişen atakta son çizgi yakınlarında topla buluşan Umut'un ceza alanına ortasında Didier Drogba, topa güzel yükseldi ve sert bir kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

67. dakikada Burak Yılmaz, kaleci Itandje'dan da sıyrılıp topu kaleye gönderdi ve Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.

Maç, Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğüyle sona erdi.